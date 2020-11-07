Медики рассказали, как пандемия коронавируса отразилась на эпидемии гриппа

https://static.news.ru/photo/0d4afea8-2247-11eb-a8c1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Учёные и медики практически перестали выявлять грипп в тех странах, где уже должна была начаться его эпидемия. Меньше десятой доли процента людей, протестированные на коронавирус, оказались носителями вируса гриппа.

Грипп, как и коронавирус, относится к респираторным заболеваниям. Принимаемые меры по профилактике COVID-19, такие как социальная дистанция, масочный режим, отмена массовых мероприятий, сказались на понижении числа случаев инфицирования гриппом, приводят «Известия» мнение эксперта.

К тому же опасность тяжёлого течения коронавируса при заболевании гриппом вынудила многих людей сделать прививку. Эксперты Национального центра иммунизации и респираторных заболеваний США провели собственное исследование, которое показало, что в 98% случаев, когда у людей был выявлен коронавирус, определить грипп в этих образцах уже было невозможно.

Учёные предполагают, что при одновременном попадании в организм двух вирусов один из них будет являться преимущественным и вытеснит другой.

Ранее NEWS.ru сообщал, что приход гриппа в России ожидается через месяц-полтора. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.