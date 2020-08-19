Массовое вымирание на Земле могут вызвать взрывы сверхновых

Смертоносные космические лучи, происходящие от ближайших к нашей планете сверхновых, возможно, являются «виновниками», по крайней мере, одного крупнейшего массового вымирания в прошлом. Обнаружение определённых радиоактивных изотопов в так называемой геологической летописи Земли (последовательности образования горных пород и рельефов) может подтвердить этот исторический сценарий. Об этом заявляют исследователи Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США). Отчёт об изыскании опубликован в американском журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

По версии профессора астрономии и физики из Иллинойсского университета Брайана Филдса, именно астрономические события могли быть ответственны за массовое вымирание, произошедшее 359 млн лет назад на границе девонского и каменноугольного периодов.

Команда специалистов сфокусировала своё внимание на рубеже девона-карбона, так как породы этих периодов содержат сотни тысяч поколений спор растений, деградировавших под активным воздействием солнечного ультрафиолетового (УФ) излучения, что свидетельствует о факте продолжительного истощения озонового слоя.

Sarianto Sembiring/Global Look Press

Земные катастрофы, такие как крупномасштабный вулканизм и глобальное потепление, также могут разрушать озоновый слой нашей планеты, но доказательства этого малоубедительны для рассматриваемого временного интервала. Поэтому вместо этого мы предполагаем, что причиной длительной утраты озона могли быть один или несколько взрывов сверхновых на расстоянии около 65 световых лет от Земли, — отметил Филдс.

По мнению исследователей, ущерб, наносимый Земле и её озоновому слою, может длиться до 100 тысяч лет.

Но хуже другое, как отмечают американские исследователи, окаменелости указывают на катастрофические последствия для земной растительности. По их наблюдениям, биоразнообразие вследствие таких воздействий может сокращаться на протяжении 300 тысяч лет. Уже только один этот факт мог привести к массовому вымиранию в девонско-каменноугольном периоде, что заставляет задуматься о потенциальной опасности множественных взрывов сверхновых в будущем.

Как полагают учёные, наибольшую угрозу для нашей планеты может представлять вероятный взрыв сверхновой — звезды Бетельгейзе, которая находится на расстоянии более 600 световых лет от нас и при этом расположена за пределами зоны поражения, которая становится критичной для землян при расстоянии в 25 световых лет.

Гипотеза учёных строится на обнаружении радиоактивных изотопов плутония-244 и самария-146 в породах и окаменелостях, отложившихся во времена массового вымирания.

Ни один из этих изотопов в естественных условиях на Земле сегодня не встречается, поэтому единственный способ попасть сюда — через космические взрывы, — резюмировал другой участник исследования, студент университета Чжэнхай Лю.

Однако с выводами американских астрономов не согласен российский специалист по сверхновым, главный научный сотрудник Отдела нестационарных звёзд и звёздной спектроскопии Института астрономии (ИНАСАН) РАН Николай Чугай. Он считает, что радиоактивные изотопы плутония-244 и самария-146 с наибольшей долей вероятности могли быть принесены на нашу планету метеорами.

Бетелгейзе ALMA/wikipedia.com

Эти изотопы могут осаждаться на Земле с помощью метеоров и всевозможной пыли, которая «налипает» на планету в огромных количествах. Именно они — более вероятные «доставщики» названных изотопов, а не космические лучи от взрывов сверхновых. Николай Чугай главный научный сотрудник Отдела нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии (ИНАСАН РАН) главный научный сотрудник Отдела нестационарных звезд и звездной спектроскопии Института астрономии (ИНАСАН РАН)

Кроме того, сотрудник ИНАСАН РАН назвал «нулевой» опасность проникновения через магнитное поле Земли каких-либо разрушительных частиц, которые могли бы являться продуктами взрыва сверхновых.