Маск рассказал, что думает о существовании пришельцев

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Американский бизнесмен, руководитель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» высказался по поводу существования пришельцев и инопланетных цивилизаций. Он не исключил внеземной жизни, однако факты, говорящие об этом, пока отсутствуют.

Насколько мы знаем, (земляне. — NEWS.ru) — единственная жизнь, которая существует. Может быть, есть другая, но мы пока не видели её признаков, — отметил миллиардер по видеосвязи.

Предприниматель добавил, что необходимо развить взаимодействие людей и искусственного интеллекта (ИИ) для «расширения границ сознания». Разум человека он сравнил со свечой, пламя которой мерцает в темноте.

Нам нужно сражаться, чтобы расширять границы сознания [человека], и сделать так, чтобы эта свеча сознания не погасла, — считает Маск.

Общаясь с участниками форума, Маск отметил, что уважает и восхищается достижениями РФ и СССР в сфере ракетостроения. Он рассказал, что два самых больших конференц-зала SpaceX носят имена российского учёного Константина Циолковского и советского инженера Сергея Королёва. Первого из них он считает «подлинно одним из величайших гениев».

Говоря о перспективах сотрудничества государств в развитии Международной космической станции (МКС), Маск добавил, что «застывать» на одном вопросе неверно. По его словам, следующим шагом должна стать база на Луне, а потом и на Марсе. На Красной планете, продолжил американец, можно построить и полноценный город.

Марафон «Новое знание» начался 20 мая в Москве. Одновременно он пройдёт в Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Калининграде и Новосибирске. Программа мероприятия включает несколько направлений: знание, история и культура, спорт, IT, индустрия и промышленность, наука и технологии. По информации организаторов, перед участниками форума выступят около 150 спикеров.