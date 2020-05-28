Лёгкая форма коронавируса может сформировать иммунитет

https://static.news.ru/photo/04790ed0-a0ad-11ea-8cfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Люди, перенёсшие коронавирус в лёгкой форме, могут ненадолго получить иммунитет к заболеванию. К такому выводу пришли французские специалисты из Института Пастера.

В Страсбурге было проведено исследование, в рамках которого велось наблюдение за состоянием здоровья 160 докторов, имевших положительный анализ на коронавирус. Однако все врачи болели в лёгкой форме.

Результаты показали, что у заболевших формировались антитела на протяжении 15 дней с начала инфицирования.

Исследователи пришли к выводу, что около 98% врачей имеют антитела на протяжении 28–41 дня после появления первых симптомов.

Как ранее писал NEWS.ru, невосприимчивость некоторых людей к коронавирусной инфекции нового типа может быть обусловлена как биологическими, так и физиологическими причинами. Об этом в разговоре с журналистами сообщил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн.