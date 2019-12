Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Таяние быстро увеличилось отчасти из-за сильного Эль-Ниньо в 2015–2016 годах. Это явление делает воду океанов в тропиках и атмосферу теплее, — говорится в их статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.