https://static.news.ru/photo/457eafca-1bf1-11ea-a0b2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Craig Lovell/Global Look Press

Международная группа исследователей, в числе которых был и сотрудник Института географии РАН, обнаружила, что тропические ледники между Гималаями и Андами могут исчезнуть в следующем десятилетии или даже раньше из-за изменившегося климата.

Таяние быстро увеличилось отчасти из-за сильного Эль-Ниньо в 2015–2016 годах. Это явление делает воду океанов в тропиках и атмосферу теплее, — говорится в их статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences.

За ледниками на горе Пунчак-Джая (запад Новой Гвинеи) учёные наблюдали восемь лет. Они считают, что процесс их таяния начался как минимум 150 лет назад, но резко ускорился в последнее десятилетие. С 2010 по 2018 год площадь ледника сократилась на 75%.

Исследователи полагают, что другие тропические ледники — на Килиманджаро в Танзании и на Кельчкая в Перу — могут растаять следующими.

Как писал NEWS.ru, учёные из Кембриджского университета зафиксировали таяние второго в мире по величине ледяного щита на острове Гренландия. Внутри ледника образовалось озеро. Беспилотники в течение пяти часов наблюдали за движением воды в этом озере, после чего покадровую съёмку проанализировали учёные. Результаты анализа показали, что вода стекает к нижней части ледника и растапливает ледяной покров. По данным исследователей, каждое лето озеро увеличивается в размере, ускоряя таяние ледника. Тенденция выглядит угрожающей, так как дальнейшее разрушение ледяного покрова может привести к значительному росту уровня воды в Мировом океане.