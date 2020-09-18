Лаборатория по исследованию методов ИИ появилась в «Сколково»

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На базе «Сколково» появилась специализированная лаборатория по исследованию и разработке методов машинного обучения и искусственного интеллекта на квантовых компьютерах. Её создали госкорпорация «Росатом» вместе с Российским квантовым центром (РКЦ).

Мы понимаем, что мы собираемся делать, понимаем, кто наши ключевые конкуренты в этом. И они находятся не в пределах России, поскольку эта тема сейчас активно продвигается в том числе крупными зарубежными компаниями, — сообщил ТАСС гендиректор компании «Цифрум» (входит в состав «Росатома») Борис Макевнин.

И хотя компания ещё продолжается набор штата сотрудников, вошедшие в команду работники уже «пишут основы алгоритмики, которые в том числе лягут в основу будущих библиотек», добавил Макевнин.

Ранее NEWS.ru сообщал, что российские специалисты разрабатывают систему, которая сможет прогнозировать социальные или политические события, а также вспышки пандемий. Систему создадут на базе искусственного интеллекта. Создаваемая РТИ система будет использовать данные из электронных СМИ и других источников информации.