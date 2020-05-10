Куркума показала эффективность против раковых клеток

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Исследователи из Университета Темпл обнаружили противовоспалительные свойства у куркумина — основного компонента восточной специи куркумы. По мнению американских специалистов, вещество способно подавить распространение рака крови, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга, простаты.

Учёные проанализировали около 5 тысяч случаев применения куркумина при лечении онкобольных и пришли к выводу, что его можно использоваться как дополнительное средство борьбы с опухолями наряду с лекарствами.

Существуют доказательства того, что куркумин может убивать раковые клетки, однако нет чётких свидетельств того, что он может предотвращать или полностью излечивать рак. К тому же с ним связан ряд неприятных побочных эффектов, — цитирует исследование MedikForum.

По заключению сотрудников Университета Темпл, куркумин блокирует доставку питательных веществ в опухоли и не даёт раковым клеткам выделять вредные белки. Исследователи указали на низкую заболеваемость некоторыми онкозаболеваниями в странах, где распространены блюда с использованием куркумы.

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