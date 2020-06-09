Красноярские учёные создали сорбент для ликвидации загрязнений в Норильске

https://static.news.ru/photo/d717b244-aa0b-11ea-b7d7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Норникель/vk.com

Биосорбент для ликвидации нефтяного загрязнения почвы после аварий разработала группа учёных из СибГУ им. М.Ф. Решетнева.

Полученный исследователями материал обладает большой впитывающей способностью, а также в его состав входят нефтеокисляющие микроорганизмы, выделенные из почв в местах загрязнений. Они активно размножаются и поглощают нефтепродукты, передаёт РИА Новости.

Таким образом, сорбент не надо утилизировать — он разлагается вместе с нефтью.

В условиях Арктики и Таймыра применение экосорбентов может стать спасением для экосистемы в целом. Использование сорбентов позволяет значительно минимизировать экологический ущерб, оперативно удалить нефтепродукты с поверхности грунта и воды. Данные технологии основаны на естественных процессах самовосстановления и самоочищения природной среды, — рассказал директор Института лесных технологий Сергей Верховец.

29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске произошла утечка 21 тыс. кубометров топлива, на территории края был введён режим ЧС федерального уровня.

Как писал NEWS.ru ранее, следователи допросили более 150 человек по делу о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске. Были допрошены сотрудники ТЭЦ, очевидцы разлива дизтоплива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, а также должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора.