В Норильске по делу о разливе дизтоплива допрошено более 150 свидетелей

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Следователи допросили более 150 человек по делу о разливе нефтепродуктов на территории ТЭЦ в Норильске. Об этом заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По её словам, были допрошены сотрудники ТЭЦ, очевидцы разлива дизтоплива, работники администрации города Норильска, краевого управления МЧС России, а также должностные лица контролирующих органов в сфере технического надзора. Также специалисты проводят экологическую и строительно-техническую экспертизу.

Ранее Следственный комитет обвинил начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ. Мужчина проработал в своей должности около полугода. В его поддержку была создана петиция, которая собрала несколько тысяч подписей.

29 мая произошла утечка нефтепродуктов в Норильске. Из резервуара ТЭЦ-3 вылилось около 22 тысяч тонн дизельного топлива, которое загрязнило реки и почву. Экологическая катастрофа в Норильске была объявлена чрезвычайной ситуацией федерального уровня.

Российский президент Владимир Путин назвал главе «Норникеля» Владимиру Потанину причину ЧП в Норильске. По словам российского лидера, если бы резервуар для дизельного топлива своевременно поменяли, то не было бы ни экологического, ни материального ущерба.

Потанин заявил, что компания полностью ликвидирует последствия ЧП и «ни рубля бюджетных средств» не будет потрачено. Стоимость затрат на эти мероприятия составит около 10 млрд рублей.