Путин назвал Потанину причину ЧП в Норильске

https://static.news.ru/photo/808bedb4-a727-11ea-82cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Мармышев/ТАСС

Если бы в Норильске своевременно поменяли резервуар для топлива, не было бы ни экологического, ни материального ущерба. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании, посвящённом ситуации в Норильске.

Прошу все структуры, которые напрямую задействованы, взять ситуацию под полный контроль, нужно разобраться в причинах тщательно и бескомпромиссно, — подчеркнул президент.

Он потребовал проверить на соответствие норм все подобные объекты в стране. Все восстановительные работы, по мнению российского лидера, должны пройти под руководством Росприроднадзора.

29 мая на Норильской ТЭЦ-3 разгерметизировался резервуар с горюче-смазочными материалами. Правительственная комиссия 3 июля объявила инцидент в Норильске чрезвычайной ситуацией федерального уровня. Возбуждены уголовные дела, начальник цеха ТЭЦ арестован за халатность.

5 июня МЧС сообщило о локализации места разлива дизельного топлива в результате ЧП на ТЭЦ-3 в Норильске.

Как писал NEWS.ru, глава «Норникеля» Владимир Потанин пообещал, что компания полностью профинансирует ликвидацию последствий ЧП в Норильске и не потратит при этом «ни рубля бюджетных средств».