СК предъявил обвинение начальнику цеха из-за утечки топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/f8bc9bc0-a9a8-11ea-978c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственный комитет предъявил обвинение начальнику цеха ТЭЦ-3 по делу об утечке топлива в Норильске. Ему вменяют статью 246 УК РФ — нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ.

Речь идёт о Вячеславе Старостине. Петиция в его защиту собрала несколько тысяч подписей. Мужчина проработал в своей должности около полугода. При этом, как сообщил Ростехнадзор, аварийная цистерна числилась в ремонте с 2016 года.

Утечка нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, устанавливаются другие лица, чьи действия или бездействие повлекли как аварию, так и масштабные экологические последствия. В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики, писал NEWS.ru.