Петиция в защиту начальника цеха норильской ТЭЦ собрала тысячи подписей

https://static.news.ru/photo/e3fc2606-a7ff-11ea-821e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Петиция с требованием освободить начальника котлотурбинного цеха Вячеслава Старостина, арестованного после аварии на норильской ТЭЦ-3, собрала около шести тысяч подписей на сайте Change.org.

Автор обращения назвал Старостина не причастным к утечке около 20-22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ, которая стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Вместо судебного разбирательства в деле, приплели человека, который выполнял все поручения вышестоящего начальства. <...> Просим рассмотреть дело более детально, найти действительно виновных в ЧП, — отмечено в петиции .

По информации авторов, Старости проработал в должности около полугода. При этом, как сообщил Ростехнадзор, аварийная цистерна числилась в ремонте с 2016 года, поэтому была исключена из перечня проверяемых объектов. Только в начале 2020-го «Норильско-Таймырская энергетическая компания» объявила тендер на укрепление площадки под резервуаром.

Как писал NEWS.ru, утечка нефтепродуктов произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального уровня.

Руководство «Норильского никеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

Единственным задержанным после инцидента остаётся начальник цеха Старостин. Суд в Норильске арестовал на два месяца. Мужчине предъявлены обвинения по трём уголовным статьям: о порче земли, загрязнении вод и нарушении экологических норм на производстве.