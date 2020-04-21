Коронавирус может заразить всех млекопитающих, кроме мышей

Биологи из Китая, Соединённых Штатов и Канады сообщили о заразности коронавируса. Вирус может инфицировать всех млекопитающих за исключением крыс и мышей.
Больше всего заражению подвержены кролики, говорится в результатах исследования,
SARS-CoV-2 попадает в клетки животных через молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток лёгких.
Мы изучили то, как вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который он использует для того, чтобы проникать в клетки лёгких. Эти опыты показали, что все версии этого белка, за исключением тех, которые встречаются у мышей и крыс, могут соединяться с SARS-CoV-2, — сообщили учёные.
Материал экспертов ещё не получил рецензий от независимых учёных и редакторов научных журналов.
Ранее NEWS.ru писал, что исследование китайских учёных не подтвердило эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против коронавируса.
По словам замглавы Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли, указанные препараты не только не улучшают клинические результаты для пациентов, но и могут вызвать некоторые побочные эффекты.
Добавьте наши новости в избранные источники