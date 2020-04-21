Коронавирус может заразить всех млекопитающих, кроме мышей

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Биологи из Китая, Соединённых Штатов и Канады сообщили о заразности коронавируса. Вирус может инфицировать всех млекопитающих за исключением крыс и мышей.

Больше всего заражению подвержены кролики, говорится в результатах исследования, опубликованных в bioRxiv.

SARS-CoV-2 попадает в клетки животных через молекулы белка ACE2, которые покрывают определённые типы клеток лёгких.

Мы изучили то, как вирус соединяется с 14 различными вариациями белка ACE2, который он использует для того, чтобы проникать в клетки лёгких. Эти опыты показали, что все версии этого белка, за исключением тех, которые встречаются у мышей и крыс, могут соединяться с SARS-CoV-2, — сообщили учёные.

Материал экспертов ещё не получил рецензий от независимых учёных и редакторов научных журналов.

Ранее NEWS.ru писал, что исследование китайских учёных не подтвердило эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против коронавируса.

По словам замглавы Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли, указанные препараты не только не улучшают клинические результаты для пациентов, но и могут вызвать некоторые побочные эффекты.