Учёные опровергли эффективность арбидола против коронавируса

Исследование китайских учёных не подтвердило эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против коронавируса.
По словам замглавы Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли, указанные препараты не только не улучшают клинические результаты для пациентов, но и могут вызвать некоторые побочные эффекты.
Исследование проводилось на основании того, что указанные лекарства были выбраны в качестве кандидатов для лечения COVID-19 Национальной комиссией здравоохранения КНР.
Линхуа Ли призвал не паниковать из-за отсутствия противовирусных лекарств. По его словам, инфицирования вполне можно избежать, соблюдая карантин. В случае заражения победа над COVID-19 возможна путём комплексного лечения,
Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав официально разрешил использование незарегистрированного в России китайского препарата «Гидроксихлорохин» для лечения коронавируса.
В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.
В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.
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