Учёные опровергли эффективность арбидола против коронавируса

https://static.news.ru/photo/7af02d82-83ac-11ea-b146-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Исследование китайских учёных не подтвердило эффективность арбидола, лопинавира и ритонавира в качестве средств против коронавируса.

По словам замглавы Центра инфекционных болезней Восьмой народной больницы Гуанчжоу Линхуа Ли, указанные препараты не только не улучшают клинические результаты для пациентов, но и могут вызвать некоторые побочные эффекты.

Исследование проводилось на основании того, что указанные лекарства были выбраны в качестве кандидатов для лечения COVID-19 Национальной комиссией здравоохранения КНР.

Линхуа Ли призвал не паниковать из-за отсутствия противовирусных лекарств. По его словам, инфицирования вполне можно избежать, соблюдая карантин. В случае заражения победа над COVID-19 возможна путём комплексного лечения, сообщает сайт medikforum.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Минздрав официально разрешил использование незарегистрированного в России китайского препарата «Гидроксихлорохин» для лечения коронавируса.

В России на сегодняшний день зафиксировано 52,7 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,8 тысячи человек, умерли – 456.

В мире насчитывается более 2,4 млн инфицированных. Скончались более 170 тысяч человек, выздоровели – свыше 654 тысяч.