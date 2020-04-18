Минздрав официально разрешил гидроксихлорохин для лечения COVID

https://static.news.ru/photo/1958e852-8181-11ea-8dd5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Использование незарегистрированного в РФ китайского препарата гидроксихлорохин для лечения COVID-19 разрешено. Об этом заявили в Минздраве.

Отмечается, что Кабмин РФ поручил Национальному медицинскому исследовательскому центру кардиологии Минздрава применять и передавать другим медицинским организациям незарегистрированный китайский препарат гидроксихлорохин для лечения коронавирусной инфекции. Китайская компания «Шанхай Фармасьютикале Холдинг Ко» поставила 68 600 упаковок данного лекарства на безвозмездной основе.

С позиций клинической фармакологии, никаких препятствий к использованию данной партии гидроксихлорохина нет, — цитирует ТАСС сообщение ведомства.

В Минздраве добавили, что по своей безопасности и эффективности этот препарат не имеет отличий от ранее зарегистрированных в Российской Федерации препаратов с аналогичным международным непатентованным наименованием.

Как ранее писал NEWS.ru, отечественные медики оценили действие анитипаразитарного препарата «Ивермектин», способного подавлять размножение коронавируса. По их словам, эффективность препарата проверена пока только на мышах. Как он поведёт себя в организме человека, пока неизвестно.