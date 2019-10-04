https://static.news.ru/photo/33d25946-e76e-11e9-8143-fa163e074e61_660.jpg Фото: JYB Devot/Wikimedia Commons

Палеонтологи обнаружили многочисленные останки большого пещерного медведя на юге Свердловской области. Старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев рассказал, что костям может быть больше 30 тыс. лет.

Он отметил, что учёные нашли кости конечностей, черепа и челюсти животных, передаёт « Интерфакс ».

То есть ясно, что там погибали целые животные. Это так называемое кладбище пещерных медведей, — пояснил Косинцев.

Кладбище больших пещерных медведей впервые обнаружено в Свердловской области. На севере и юге Урала такие захоронения уже встречались и сейчас их исследуют. А свердловская находка заполнила проблемы их распространения.

Теперь учёные могут сказать, что пещерные медведи заселяли всю территорию Урала. Новое захоронение поможет понять причину исчезновения большого пещерного медведя, которая до сих пор не понятна.

Это было очень крупное животное, естественных врагов у него не было. Людей в то время было так мало на Урале, что просто люди их не добывали или добывали очень мало, — сказал Косинцев.

Сейчас кости медведей описывают в Институте экологии растений и животных Уральского отделения РАН. После этого будут проведены анализы, которые помогут узнать точную дату захоронения.

Палеонтологи в этой же пещере нашли и останки охотников. Они останавливались там четыре тысячи лет назад. На это указывают кости дикого лося, вероятно, добытого людьми, и наконечник копья.

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