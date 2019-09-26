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Сотрудники МВД и Следственного комитета задержали восьмерых исполнителей убийства депутата и его семьи в Раменском районе, организованного в 2012 году.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, все задержанные входили в преступное сообщество, которое возглавляет авторитет Шишканов. В свою очередь представитель МВД Ирина Волк отметила, операция завершилась успешно благодаря сотрудничеству...