Юный житель города Петровск-Забайкальский раскопал в куче подготовленного для благоустройства песка кости и зубы шерстистого носорога, жившего свыше 10 тысяч лет назад.
По словам мамы пятилетнего мальчика Дарьи Лесновой, подлинность находки подтвердили палеонтологи.
Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твёрдое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота, — рассказала она.
Позднее женщина решила разместить снимки фрагментов на палеонтологическом форуме, участники которого узнали в них останки древнего животного.
В свою очередь директор местного краеведческого музея Светлана Номоконова отметила, что пока находки не прошли экспертизу.
У нас в городе такие находки уже были. Песок привезён из карьера, будем обследовать карьер, — добавила она.
На данный момент в музее находятся два зуба, позвонок и кости, передаёт
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