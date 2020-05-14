Китайские учёные предсказывали пандемию коронавируса в 2019 году

Ученые Уханьского института вирусологии в марте 2019 года опубликовали исследование. В нём говорилось, что вероятность вспышки коронавирусной инфекции в КНР достаточно высока. Изначально вирус был выявлен у летучих мышей.
По оценкам экспертов, за последние два десятилетия произошли три крупномасштабные эпидемии. В частности, речь идёт о SARS — атипичная пневмония, MERS — ближневосточный респираторный синдром и SADS — синдром острой диареи свиней. Вспышки SARS и SADS произошли в Китае. Исходя из этого китайские учёные пришли к выводу, что страну ждёт третья вспышка,
Как ранее информировал NEWS.ru, учёные из КНР предположили, что США вовсе не удастся остановить COVID-19.
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