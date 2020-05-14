Китайские учёные предсказывали пандемию коронавируса в 2019 году

https://static.news.ru/photo/15e1beb6-95e4-11ea-8b4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shen Bohan/XinHua/Global Look Press

Ученые Уханьского института вирусологии в марте 2019 года опубликовали исследование. В нём говорилось, что вероятность вспышки коронавирусной инфекции в КНР достаточно высока. Изначально вирус был выявлен у летучих мышей.

По оценкам экспертов, за последние два десятилетия произошли три крупномасштабные эпидемии. В частности, речь идёт о SARS — атипичная пневмония, MERS — ближневосточный респираторный синдром и SADS — синдром острой диареи свиней. Вспышки SARS и SADS произошли в Китае. Исходя из этого китайские учёные пришли к выводу, что страну ждёт третья вспышка, передаёт «Вечерняя Москва».

Как ранее информировал NEWS.ru, учёные из КНР предположили, что США вовсе не удастся остановить COVID-19.