https://static.news.ru/photo/29e862a0-4cdf-11ea-9fc8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Royal Tyrrell Museum of Paleontology

Сотрудники Королевского Тиррелловского палеонтологического музея в Канаде открыли новый вид тираннозавра, возраст которого составляет около 80 млн лет. Учёные назвали древнего ящера «Жнецом смерти» (Thanatotheristes degrootorum).

Во второй части имени тираннозавра увековечен фермер и палеонтолог-любитель Джон Де Грут, который нашёл останки ящера в провинции Альберта.

Специалисты, исследовавшие находку, отметили, что от прочих тираннозавров «Жнеца смерти» отличают ряд характеристик черепа. В частности, вертикальные гребни, проходящие по всей длине верхней челюсти.

Сотрудники музея отметили, что открытие устраняет пробел в эволюции тираннозавров. «Жнец» позволяет составить более полное представление о генеалогическом древе этих динозавров, а также указывает на то, что тираннозавры из мелового периода Альберты были более разнообразными, чем предполагалось ранее, сообщает телеканал CTV.

Ранее NEWS.ru писал, что американские учёные окончательно установили причину вымирания гигантских ящеров. По их словам, к этому привело столкновение Земли с астероидом. Гипотезу о гибели животных из-за вулканических выбросов углекислого газа они отвергли, отметив, что этого было бы недостаточно для уничтожения гигантских ящеров.