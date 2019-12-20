https://static.news.ru/photo/9c6dc00e-23ef-11ea-8970-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Учёный из Университета Макмастера в Онтарио Трэвис Касагранде создал самый крохотный в мире пряничный домик. Его размеры — всего 1/10 часть от среза человеческого волоса.

Увидеть домик можно только с помощью электронного микроскопа.

Касагранде сделал четыре стены и крышу из кремния. Он даже изящно выгравировал на его двери и окнах логотипы университета и Центра электронной микроскопии, где он построил миниатюрную модель, пишет CNN.

This could be the world's tiniest gingerbread house — just 1/10th of a hair in length https://t.co/YoG0WUILH5 pic.twitter.com/GyOCmRIufE — CNN International (@cnni) 21 декабря 2019 г.

Если уменьшить масштаб изображения, то можно увидеть, что кремниевый пряничный домик сидит на вершине подмигивающего снеговика. Размер снеговика также не превышает по толщине одного волоса, который положили рядом для сравнения.

Ранее NEWS.ru писал, что в американском штате Миссури прихожане церкви Святой Троицы создали Нотр-Дам из имбирных пряников весом в 204 кг, которая почти полностью съедобна.