Увидеть домик можно только с помощью электронного микроскопа.

Касагранде сделал четыре стены и крышу из кремния. Он даже изящно выгравировал на его двери и окнах логотипы университета и Центра электронной микроскопии, где он построил миниатюрную модель, пишет CNN.