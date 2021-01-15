Учёные: к весне от коронавируса могут погибнуть пять миллионов человек

https://static.news.ru/photo/d601868a-57cd-11eb-bfbd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Общее число заражённых коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца может увеличиться с 92 млн до 170 млн человек. При этом к началу марта число жертв пандемии грозит вырасти до 5 млн, считают учёные.

Это — негативный вариант событий смоделированного развития эпидемии в 2021 году, передаёт РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post. Согласно ему, каждый пятый инфицированный будет американцем.

Впрочем, группа китайских экспертов из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и нескольких научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго составила и оптимистичный вариант событий. Но даже согласно ему ещё триста тысяч человек умрут от коронавируса по всему миру к началу марта .

Чтобы прийти хотя бы к такому результату, людям всего мира необходимо неукоснительно соблюдать правила социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты. При этом важно, чтобы власти всех стран принимали исключительно эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте.

По словам учёных, основная проблема заключается в том, что коронавирус, как и грипп, развивается и мутирует. Это означает, что его адаптация к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, а это значительно осложнит борьбу с ним.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре заявили, что снижение титров антител через несколько месяцев после того, как человек переболел коронавирусом, вовсе не означает, что организм лишается защиты от инфекции.