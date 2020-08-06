Изменение климата почти удвоило скорость роста лесов в Новой Англии

https://static.news.ru/photo/ff027d92-d7e8-11ea-bf4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На восточном побережье США деревья стали расти быстрее. Учёные связали это с потеплением климата.

Исследование американских учёных, опубликованное в журнале Ecological Monographs показало, что повышение температуры и накопление парниковых газов повлияли на деревья: они стали быстрее расти и поглощать больше углекислого газа. Отмечается, что специалисты из 11 университетов 25 лет изучали Гарвардский лес и уровень углекислого газа в нём.

Изменения климата и состава атмосферы повысили скорость, с которой деревья поглощают углекислый газ, — сообщил один из учёных, профессор биологии из Бостонского университета Адриен Финци.

При этом учёные призвали не обольщаться по этому поводу. Дальнейший рост скорости поглощения деревьями углекислого газа может быть компенсировать другими неблагоприятными факторам. Так, влажность воздуха и деятельность человека приводят к распространению насекомых, которые способны серьёзно навредить лесам.

Как писал NEWS.ru. вырубка лесов в прежнем темпе может привести к тому, что через 40 лет вероятность выживания человечества на планете снизится до 10%. К такому выводу пришли учёные из Чили и Великобритании.

По словам учёных, исчезновение леса начнёт сказываться на жизни человечества «задолго до того, как будет срублено последнее дерево». Крах приблизят увеличение углекислого газа в атмосфере и нарушения круговорота воды — а следовательно, и нарушение потребления ресурсов человеком.