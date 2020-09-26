Исследование: просмотр видео с милыми животными снижает стресс

https://static.news.ru/photo/5b610670-00e9-11eb-8539-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Университет Лидса (Великобритания) совместно c туристическим ведомством Австралии провёли исследование, установившее, что наблюдение за милыми животными снижает уровень стресса и беспокойства.

Как передаёт CNN, просмотр соответствующих картинок и видео в течение 30 минут влияет на кровяное давление и сердечный ритм. Доктор Андреа Атли смонтировала изображения с животными в получасовой ролик, который потом показывали испытуемым.

Там были котята, щенки, маленькие гориллы. Были квокка — короче, всё, что вы могли бы ожидать [в таком ролике], — отметила учёный.

Сами опыты проводились в декабре 2019 года. Ролик показывали 15 студентам и 4 преподавателям. Время для исследования было выбрано не случайно — зимой проходят экзамены, соответственно, уровень стресса у испытуемых был заведомо повышен.

После просмотра ролика с животными давление у участников эксперимента снизилось со средних 136/88 до 115/71 — близкого к идеальному показателя, отметили учёные. Сердечный ритм сократился на 6,5% — до средних 67 ударов в минуту. Уровень беспокойства, замеренный с помощью специальной методики, снизился на целых 35%.

Испытуемые рассказали, что они предпочитают видео статичным изображением. Особенно им понравились клипы, где животные взаимодействуют с людьми. Пандемия коронавируса помешала провести серию аналогичных опытов, однако Атли пообещала, что исследования возобновятся при первой возможности.

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