Нейробиологи назвали забывчивость признаком высокого интеллекта

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Учёные из Торонто заявили, что забывчивость — это главный признак высокого интеллекта у человека. Как показало их исследование, совершенная память абсолютно не связана с высоким интеллектом.

Несмотря на то, что в обществе бытует мнение, что если человек многое помнит, то значит он очень умный, всё оказалось совсем наоборот. В действительности для мозга более полезно помнить событие в целом и забывать про мелкие детали.

Старые воспоминания в мозге буквально «замещаются» новыми и человеку становится трудно вспомнить старые впечатления. При этом мозг умного человека устроен таким образом, что он забывает ненужную ему информацию и всякие несущественные детали, чтобы облегчить себе тем самым процессы мышления и принятия решений, пишет CNN.

Важно, чтобы мозг забыл не относящиеся к делу детали и вместо этого сосредоточился на том, что поможет принимать решения в реальном мире, — рассказал один из авторов исследования профессор Блейк Ричардс.

По словам нейробиологов, в человеческом мозге есть небольшая структура — гиппокамп, в котором хранятся воспоминания. Его функция заключается в том, чтобы освободить разум от ненужных деталей и лучше сосредоточиться на том, что на самом деле имеет значение, а также принимать рациональные решения гораздо более эффективным способом.

Ранее учёные нашли связь между страхом и памятью. По их словам, воспоминания, связанные с сильными эмоциями, сохраняются дольше. Так, большинство людей, которые в день теракта 11 сентября 2001 года в США были в сознательном возрасте, могут вспомнить, где они были и что делали в этот день. В то же время о 10-м или 12-м сентября они вряд ли сохранили воспоминания, сообщал NEWS.ru.