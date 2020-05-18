Испытания вакцины от COVID-19 на добровольцах могут стартовать в июле

Испытания вакцины от коронавируса с привлечением добровольцев могут начаться в России в июле. Об этом рассказал глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.
Он пояснил, что рабочие даты начала ислледований определены, но официального разрешения Минздрава пока нет.
Насколько рабочие даты совпадут с фактом, я не знаю <...> Хотелось бы думать, что будет возможно получить разрешение в начале июля, — цитирует учёного ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал, что клинические испытания отечественной вакцины от коронавируса запланированы на июнь. Предполагалось, что тестирование препарата на лабораторных животных завершится в мае.