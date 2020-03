https://static.news.ru/photo/04939000-6b80-11ea-b174-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Sebastian Gollnow /Global Look Press

Американские химики смоделировали поведение отрицательно заряженного комплекса диметилаурида [Au (CH3) 2)] с молекулами воды в жидкой фазе. Так они пришли к выводу о том, что золото и метильные группы способны образовывать в этой среде водородные связи.

Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of the American Chemical Society. Способность иона золота действовать в качестве акцептора протонов в водородных связях продолжает оставаться открытым вопросом. Эффекты тяжёлых атомов и вторичные конкурентные взаимодействия в комплексах золота затрудняют точное установление идентичности водородных связей, вызванных ионами золота. Именно поэтому химики и прибегли к моделированию ситуации.

Его результаты показывают, что комплекс [Au (CH3) 2)] образует одну и две индуцированные ионами золота водородные связи с молекулами воды. Рассчитанные вероятности конфигураций ещё более подтверждают это необычное взаимодействие. Таким образом, настоящие результаты позволяют предположить, что вызванное ионами золота водородное связывание в реальной среде может быть осуществимым, — объясняют авторы работы.

Они также утверждают, что результаты этого исследования помогут развить понимание слабых взаимодействий в комплексах переходных металлов. Это полезно и для уточнения фундаментальных представлений о химических связях, и с точки зрения применимости в катализе и супрамолекулярной химии.

Ранее химики из Европы и США выяснили, что узор из мелких трещин мог помочь многим картинам итальянских мастеров дожить до наших дней. Мелкие разрывы на полотнах, получившие название кракелюр, позволяют храниться произведениям искусства даже в «немузейных» условиях, писал NEWS.ru.