Гинцбург рассказал Путину про «армию охотников за микробами»

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Россия имеет большой опыт множества специалистов для борьбы с патогенными организмами и создания эффективных вакцин, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии вручения госпремий за 2020 год. Учёный отметил, что в стране существует «армия охотников за микробами», передаёт ТАСС.

Этот сплав профессионализма с молодостью позволяют создавать высокоточное оружие, с помощью которого, Владимир Владимирович, мы очень эффективно защищаем от бесконечных вызовов громадного мира патогенных микроорганизмов, которые мы победим, — добавил Гинцбург.

Замдиректора центра Гамалеи Денис Логунов, в свою очередь, поблагодарил лидера за привлечение в «нашу команду» Российского фонда прямых инвестиций, так как без РФПИ продвижение отечественной вакцины против COVID-19 за границей стало бы невозможным.

Создатели прививки против COVID-19 «Спутник V», включая Гинцбурга, Дениса Логунова и Сергея Борисевича, стали лауреатами Госпремии за выдающиеся достижения в области научных исследований.

Государственная премия — высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством в РФ. Её размер — 10 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве сделали нерабочими дни с 15 по 19 июня с сохранением зарплаты из-за роста заболеваемости COVID-19 в столице, говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы. Документ подписал глава мегаполиса Сергей Собянин.

Таким образом, «длинные выходные» в Москве продлятся девять дней — с 12 по 20 июня. Работодателям также рекомендовано с 13 июня перевести минимум 30% сотрудников на удалёнку.