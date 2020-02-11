Французские физики получили новые материал, в котором внешнее магнитное поле вызывает электрическую поляризацию, а электрическое поле создаёт намагниченность. А она, свою очередь, характеризуется уникальными свойствами. Вещество получило название — высокотемпературный молекулярный магнитоэлектрик. Он проявляет качества при комнатной температуре.
Открытие смогут использовать в области спинтроники, хранить с его помощью информацию с высокой плотностью и на устройствах с низким энергопотреблением,
Накануне китайские учёные продемонстрировали систему для создания синхронизированных колебаний, состоящую из двух фононных лазеров, которые находились в резонаторе Фабри — Перо. В качестве лазеров они использовали диэлектрические мембраны, состоящие из нитрида кремния, с частотой колебания 1,19 мегагерц.
Проведённые эксперимент показал, что синхронизацию можно использовать как полезный ресурс для управления частотой лазеров, что в дальнейшем может быть применено для реализации фононной памяти в квантовых компьютерах.
Ранее NEWS.ru сообщал, что британские физики придумали новый метод фиксации терагерцового излучения, который позволяет записывать видео с частотой в тысячи кадров в секунду.
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