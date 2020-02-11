https://static.news.ru/photo/8e61008c-4cc8-11ea-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Julia Mundy/Cornell University

Французские физики получили новые материал, в котором внешнее магнитное поле вызывает электрическую поляризацию, а электрическое поле создаёт намагниченность. А она, свою очередь, характеризуется уникальными свойствами. Вещество получило название — высокотемпературный молекулярный магнитоэлектрик. Он проявляет качества при комнатной температуре.

Открытие смогут использовать в области спинтроники, хранить с его помощью информацию с высокой плотностью и на устройствах с низким энергопотреблением, пишет журнал Science. Материал не только наделён уникальными комбинациями характеристик, но и значительно расширит поиск новых соединений с похожими свойствами.

Накануне китайские учёные продемонстрировали систему для создания синхронизированных колебаний, состоящую из двух фононных лазеров, которые находились в резонаторе Фабри — Перо. В качестве лазеров они использовали диэлектрические мембраны, состоящие из нитрида кремния, с частотой колебания 1,19 мегагерц.

Проведённые эксперимент показал, что синхронизацию можно использовать как полезный ресурс для управления частотой лазеров, что в дальнейшем может быть применено для реализации фононной памяти в квантовых компьютерах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что британские физики придумали новый метод фиксации терагерцового излучения, который позволяет записывать видео с частотой в тысячи кадров в секунду.