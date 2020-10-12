Эпидемиолог оценил шансы на исчезновение коронавируса в будущем

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Вирус SARS-CoV2 не исчезнет, как SARS-CoV1 (атипичная пневмония), и останется одним из вирусов, вызывающих ОРВИ, считает директор Института общественного здоровья им. Ф. Ф. Эрисмана, завкафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Николай Брико.

По всей видимости, вирус SARS-CoV2 не исчезнет, как его предшественник SARS-CoV1 (атипичная пневмония), и станет одним из вирусов из большой группы микроорганизмов, вызывающих ОРВИ. Как и случилось с вирусом гриппа, вызвавшим пандемию в 2009–2010 годах, — рассказал «Российской газете» Брико.

По его словам, важное значение при заражении человека имеют вирулентность возбудителя и доза, попавшая в организм. Это касается всех инфекционных болезней, включая COVID-19. Осенний подъём заболеваемости COVID-19 Брико объяснил возвращением после отпусков к обычной жизни большого количества россиян, а также формированием организованных коллективов (школьников и студентов).

Как писал NEWS.ru, на плато по заболеваемости COVID-19 Россия может выйти в течение 10–20 дней. По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, такие сроки обусловлены тем, что ограничительные меры стали вводиться в конце сентября — начале октября. Специалист отметила, что осенью россияне стали более дисциплинированными и сознательными в соблюдении мер профилактики.

За прошедшие сутки в России выявили рекордное количество заболевших коронавирусом — 13 592. Всего в российских регионах по данным на 12 октября COVID-19 заразились 1 312 310 человек. От инфекции скончались 22 722 жителя РФ (+125 за сутки), выздоровели — 1 024 235 человек (+3 793 за сутки).