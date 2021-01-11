Эпидемиолог объяснил, в каких случаях необходимо менять состав вакцины

https://static.news.ru/photo/012d9df8-5409-11eb-bbff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Созданная вакцина от коронавируса — не окончательно сформированный препарат. В состав необходимо время от времени вносить изменения. Однако делать это имеет смысл только после действительно значимых мутаций, считает замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Эксперт подчеркнул, что самое главное — само наличие базового препарата, компоненты которого могут изменяться при необходимости, когда «та или иная мутация несёт особое значение».

Менять состав нужно после того, когда мутация будет значимой. Не после каждой мутации, а когда она действительно займет свою нишу в популяции того или иного региона, — сказал Горелов в эфире телеканала «Россия 24».

Он уточнил, что ключевой момент, на который следует обращать внимание, заключается в том, что мутация существенно не меняет геном вируса. В процесс, по его словам, вовлечено не более 1,5% генома вируса.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Новый штамм может быть заразнее на 70%, однако пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и телеведущий Александр Мясников назвал повышенное внимание к британскому штамму необоснованным. По его словам, предыдущие мутации тоже были заразнее первоначальной китайской версии, однако остались незамеченными обществом.