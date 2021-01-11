Мясников оценил угрозу «пандемии внутри пандемии»

https://static.news.ru/photo/f46758e8-53f4-11eb-9053-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британский штамм коронавируса вызвал необоснованно много дискуссий, считает врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, предыдущие мутации тоже были заразнее первоначальной китайской версии, однако остались незамеченными обществом.

При этом, отметил доктор, более ранние мутации уже давно вытеснили уханьский коронавирус. Сейчас он уже не тот, каким был изначально.

Мутации будут и далее. Но все они не приводят к более тяжёлым формам болезни и на них всех действует вакцина, — написал Мясников в Telegram.

Теперь же, по его словам, начались ужастики про «пандемию внутри пандемии», которые охотно эксплуатируют СМИ.

При этом, добавил он, новым вирусом рано или поздно в той или иной форме переболеет половина населения Земли. Главное в такой ситуации — успеть уберечь за счёт вакцинации пожилых, больных и медиков от тяжёлой вирусной пневмонии, уверен Мясников.

Ранее NEWS.ru писал, что свой уникальный штамм коронавируса, почти наверняка, есть и в России. Разница лишь в том, что его пока не выявили.