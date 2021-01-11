Гинцбург предположил наличие в России уникального штамма COVID-19

https://static.news.ru/photo/af70c3e4-53ec-11eb-8e39-fa163e074e61_660.jpg Фото: King Abdullah University Of Scie/Keystone Press Agency/Global Look Press

Свой уникальный штамм коронавируса, как в Великобритании, также, наверняка, есть и в России, но его пока не выявили. Об этом заявил глава центра Гамалеи Александр Гинцбург.

Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с изменёнными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы, — цитирует Гинцбурга РИА Новости.

По словам специалиста, штаммы выделяют там, где работают британцы. Учитывая, что Россия намного больше, чем Британия, то у «нас давно должен был быть выявлен новый штамм», считает Гинцбург. Однако из-за того что в России секвенируют меньше образцов вируса, чем в Великобритании, этого пока не произошло.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в России был диагностирован первый случай британского штамма коронавируса. Вирус привёз россиянин, который вернулся из Великобритании.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

Как писал NEWS.ru, обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 представляет опасность для шести категорий детей: до года и старше 15 лет, а также имеющих проблемы со здоровьем. В группах риска находятся дети с хроническими заболеваниями.