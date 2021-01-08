Врач: британский штамм COVID-19 опасен для шести категорий детей

https://static.news.ru/photo/d2780288-5290-11eb-929b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Grant Falvey/Global Look Press

Обнаруженный в Великобритании новый штамм коронавируса несёт опасность для шести категорий детей. Об этом сообщил кандидат медицинский наук, врач-педиатр, инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, речь идёт о детях до года и старше 15 лет, а также об имеющих некоторые проблемы со здоровьем.

Группы риска такие же, как у взрослых: хронические заболевания, избыточная масса тела, сахарный диабет, бронхиальная астма. Также группы риска — дети до года и дети старше 15 лет, — рассказал медик в беседе с URA.RU.

Однако профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский, напротив, уверен, что нельзя считать, будто группы риска для детей и взрослых общие. По его словам, течение коронавируса «очень индивидуально и непредсказуемо».

В первую очередь в группу риска приходят на ум дети с хроническими заболеваниями, как и взрослые, — отметил профессор.

Британский вариант коронавирусной инфекции был обнаружен в середине декабря 2020 года. Власти Англии связывают быстрое распространение инфекции на юго-востоке страны с его появлением. Новый штамм может быть заразнее на 70%, чем обычный коронавирус.

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