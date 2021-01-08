Японские учёные создали прибор, убивающий коронавирус за 30 секунд

https://static.news.ru/photo/cd9b698c-5289-11eb-a659-fa163e074e61_660.jpg Фото: mainichi.jp

В Японии разработан портативный прибор, который способен уничтожить 99,99% вирусов COVID-19 за полминуты.

Устройство являет собой светодиодный излучатель импульсов глубокого ультрафиолета — сильно локализованного излучения с очень короткой длиной волны. Продолжительность этих импульсов измеряется фемтосекундами — квадрилионными долями секунды. Получение и использование глубокого ультрафиолета является одним из самых перспективных направлений в современной науке. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

По данным производителя, светодиоды устройства излучают глубокий УФ-свет с длиной волны 280 нанометров (нм), тогда как для эффективного уничтожения вирусных частиц необходима длина волны, равная 260 нм. Однако такая длина сокращает срок службы светодиодов глубокого ультрафиолета. Разработчики отмечают, что срок службы светодиода на длине волны 265 нм — около 2 тысяч часов, тогда как при длине волны 280 нм его можно увеличить в десять раз.

Проведённые японским Университетом Токусима исследования показали, что 99,99% вирусов на поверхностях были уничтожены на расстоянии 5 сантиметров за 30 секунд.

Ранее NEWS.ru писал о том, что власти двух префектур Японии приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.