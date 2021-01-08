Две префектуры в Японии ввели режим ЧС из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/bf2a0eae-5247-11eb-8b50-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viola Kam/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти двух префектур Японии приняли решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

В префектуре Миядзаки на юго-западе страны за сутки было выявлено 105 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При пересчёте на количество населения в Миядзаки, уровень распространения COVID-19 здесь сопоставим с Токио.

Сейчас во всех районах префектуры идёт взрывное распространение заболевания. Мы лицом к лицу столкнулись с историческим кризисом, — цитирует РИА Новости обращение администрации префектуры к местным жителям.

Проживающим в Миядзаки не рекомендовано без острой необходимости выходить из дома, если есть возможность — перейти на удалённую работу, не выезжать за пределы региона и отказаться от встреч с друзьями и знакомыми.

Также режим ЧС был введён в префектуре Гифу.

Высок риск тяжёлого течения болезни у пожилых людей. В Гифу смертность от коронавируса составляет 1,5%, а среди людей старше 70 лет — 10,5%. Режим чрезвычайной ситуации вводится на месяц с 9 января по 7 февраля с тем, чтобы к концу этого периода число заражений не превышало 50 человек в день, — сообщают местные власти.

Ранее NEWS.ru писал, что режим ЧС из-за распространения коронавирусной инфекции запланировали ввести в Токио и трёх соседних префектурах: Канагава, Сайтама и Тиба. Ситуация с COVID-19 в Японии ухудшается с ноября 2019 года. В декабре антирекорды по суточному приросту заболевших и умерших неоднократно обновлялись. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране заболели 239 тысяч человек, из которых жертвами инфекции стали 3,4 тысячи.