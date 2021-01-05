Власти Японии введут режим ЧС в столичном регионе

https://static.news.ru/photo/64b670cc-50ba-11eb-adc5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Yoshio Tsunoda/Global Look Press

Японское правительство приняло решение ввести режим чрезвычайной ситуации в столичной зоне Большого Токио, где проживают порядка 37,2 млн человек из-за стремительного распространения COVID-19. Об этом доложил парламенту глава правительственного штаба по борьбе с инфекцией Ясутоси Нисимура.

В район ЧС войдут префектуры Токио, Канагава, Сайтама и Тиба.

В соответствии с законом об особых мерах против нового коронавируса режим чрезвычайной ситуации будет введён в столичном регионе Японии, — сказал Нисимура, слова которого приводит ТАСС.

Ситуация с COVID-19 в Японии ухудшается с ноября 2019 года. В декабре антирекорды по суточному приросту заболевших и умерших неоднократно обновлялись. По данным Университета Джонса Хопкинса, за время пандемии в стране заболели 239 тысяч человек, из которых жертвами инфекции стали 3,4 тысячи.

2 января власти японских префектур Канагава, Сайтама и Тиба заявили, что собираются потребовать от руководства страны введения режима чрезвычайной ситуации из-за резкого увеличения случаев коронавирусной инфекции. Кроме того, в Японии уже выявлено свыше десяти случаев заражения новым штаммом коронавируса, который завезли в страну из Великобритании и ЮАР. Из-за этого власти приостановили въезд иностранцев, сообщал NEWS.ru.