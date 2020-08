Экологи разрешили парадокс Пыльного котла с помощью искусственной засухи

https://static.news.ru/photo/42749f28-e794-11ea-af02-fa163e074e61_660.jpg Фото: МИД РФ

Американские экологи разрешили парадокс Пыльного котла — увеличение биомассы C3-растений во время масштабных засух 1930 годов на Великих равнинах. Эксперименты показали, что несмотря на прогнозы, подобная флора переносит дефицит жидкости в летний период лучше, чем C4-растения, традиционно считающиеся более выносливыми в жаркую погоду. По мнению учёных, результаты исследований помогут эффективней предсказывать реакцию экосистем на антропогенные изменения климата.

В 30-х годах прошлого века Великие равнины в Соединённых Штатах Америки и Канаде столкнулись с серией катастрофических пылевых бурь. Стихийное бедствие назвали «Пыльным котлом». Причиной катаклизма считают комбинацию жары и сильных засух с эрозией почвы, вызванной неустойчивым ведением сельского хозяйства, в частности, перевыпасом скота. ЧП совпало с Великой депрессией и вынудило многих фермеров уйти с насиженных территорий. Последствия природного катаклизма отразил в своём романе «Гроздья гнева» американский писатель Джон Стейнбек, передаёт журнал Proceedings of the National Academy of Sciences.

Засушливая погода и разрушительные процессы в почве оказали влияние не только на фермеров, живших на Великих равнинах, но и на местные экосистемы. Эксперты практически сразу зарегистрировали мгновенную реакцию растений в центре региона, включая уменьшение биомассы и изменения видового разнообразия.

Учёные первой половины XX века не знали, что растения пользуются двумя способами фотосинтеза: стандартным С3 и более эффективным С4. Считается, что С4-растения более приспособленные к повышенным температурам и дефициту жидкости. Логично, что именно последняя группа получила преимущество в Пыльном котле.

Но в реальных условиях группа C4, доминировавшая на Великих равнинах до начала засухи, уменьшилась, однако С3-растения усилили экспансию, включая более северные виды, приспособленные к более низким температурам. Особенный успех ожидал траву Pascopyron smithii. Экосистема смогла восстановиться только через 20 лет после природного катаклизма.

Данная аномалия до сих пор является загадкой для науки. Чтобы в ней разобраться, исследователи под руководством Алана Кнаппа из Университета штата Колорадо (США) организовали эксперимент на территории двух естественных пастбищ. Опыты длились на протяжении четырёх лет.

Первое поле находилось в Канзасе, где располагался центр пыльных бурь 30-х. Второе располагалось в Вайоминге — в северной части Пыльного котла. В первом случае доминировали C4-растения, во втором — С3. P. smithii присутствовала на обоих пастбищах.

На каждом из них экологи заложили по 30 опытных участков, изолированных от окружающей почвы. Засушливую погоду эксперты сымитировали с помощью специального оборудования — щитов, уменьшивших объём осадков, выпадавших на экспериментальные площадки. Авторы проекты пытались точно восстановить изменения количества влаги, соответствующие условиям пыльных бурь прошлого, поэтому сильнее всего «осушали» территорию летом, а слабее всего — весной. Кроме того, пастбища не подвергли экстремальным температурам, чрезмерному выпасу скота и осаждению пыли. В результате опытов, как и в 30-е годы, доля C3-растений на обоих пастбищах увеличилась.

Ранее NEWS.ru сообщал, что следы жертвоприношений были обнаружены археологами на скифском кургане Туннуг в Туве, следует из сообщения Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН. Как уточняется, находку обнаружила команда Азиатской номадической экспедиции. Тем не менее об особенностях следов ничего не сообщается. На представленных фото можно разглядеть конские зубы и другие костные останки разной степени сохранности. По мнению учёных, в жертву могли быть принесены не только животные.