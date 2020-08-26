На скифском кургане в Туве обнаружили следы жертвоприношений

https://static.news.ru/photo/7f32f74e-e793-11ea-8c12-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Malkov/Global Look Press

Следы жертвоприношений были обнаружены археологами на скифском кургане Туннуг в Туве, следует из сообщения Института истории материальной культуры (ИИМК) РАН.

Как уточняется, находку обнаружила команда Азиатской номадической экспедиции. Тем не менее об особенностях следов ничего не сообщается. На представленных фото можно разглядеть конские зубы и другие костные останки разной степени сохранности. По мнению учёных, в жертву могли быть принесены не только животные.

Известно, что курган Туннуг располагается в северной части Тувы, в Турано-Уюкской котловине. Там находится так называемая Долина царей со множеством скифских курганов IX–VII веков до н. э. Курган был найден в 1971 году, он относится к IX–VIII векам до н. э. Так как Туннуг находится в зоне вечной мерзлоты, в нём могут сохраняться нетронутые разложением останки людей и животных, а также ткани и предметы из дерева и кожи.

Ранее NEWS.ru писал, что международная группа археологов опубликовала результаты детального анализа обнаруженных в Саудовской Аравии древних построек. Таинственные объекты неизвестного предназначения были найдены ещё в 2017 году. С тех пор учёные нашли сотни подобных сооружений на юге пустыни Большой Нефуд, в том числе и на вулканических склонах.

Сооружения, известные как мустатилы, представляют собой массивные каменные строения с невысокими каменными стенами. С высоты птичьего полёта они напоминают ворота. Некоторые из них имеют длину менее 15 метров, а самые крупные достигают в длину 616 метров.