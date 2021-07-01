Египтолог поставил точку в споре, кто построил пирамиды

Египтолог Захи Хавасс развеял популярный миф о том, что строительство египетских пирамид — дело рук пришельцев. В беседе с «Царьградом» он заявил, что учёные обладают неопровержимыми доказательствами того, что грандиозные сооружения возвели люди.

Конспирологи утверждают, что египетские пирамиды построили инопланетяне, поскольку людям это сделать просто не под силу. Хавасс убеждён , что сейчас невозможно возвести подобные сооружения.

Люди XXI века этого делать не могут, потому что 10 тысяч человек ежедневно должны работать 32 года подряд, чтобы создать такую структуру. Это невозможно, — сказал он.

По словам специалиста, для египтян постройка пирамид была своего рода национальным проектом. Они считали, что царь после своей смерти уходит в загробное царство и становится Богом. Поэтому вера в загробную жизнь и толкала жителей Древнего Египта на подвиги: они вытачивали гигантские камни идеальных размеров и складывали из них пирамиды.

Хавасс подчеркнул, что дневники строителей, найденные неподалёку от гробниц, свидетельствуют о том, что пирамиды возвели люди.

Ранее сообщалось, что археологи обнаружили в Египте крупное захоронение, возраст которого насчитывает около 2500 лет. Внутри учёные нашли более сотни неповреждённых саркофагов. Находка датируется поздним периодом истории Древнего Египта (664–332 годы до н. э.). По мнению экспертов, в саркофагах захоронены представители знати, которые при жизни занимали высшие должности.