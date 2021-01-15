Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский умер в Москве

https://static.news.ru/photo/9cc154ca-5770-11eb-a196-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Вишневский Фото: hse.ru

Директор Института демографии ВШЭ Анатолий Вишневский умер в возрасте 85 лет в Москве. Он известен как выдающийся учёный, номинант на Букеровскую премию, писатель, экономист.

Вишневского считали главным демографом России и всего постсоветского пространства. Он внёс значительный вклад в демографическую науку, социальную историю, экономику народонаселения, говорится в сообщении на сайте вуза.

Вишневского знают в ООН и Юнеско, он принимал активное участие в общественной деятельности и работе международных организаций.

Анатолий Вишневский окончил Харьковский университет имени Горького в 1958 году. В 1983 году ему было присвоено звание доктора экономических наук, действительного члена РАН.

Институт демографии ВШЭ Вишневский возглавил в 2007 году, в 2014 году получил звание заслуженного экономиста. Награждён нагрудным знаком «За вклад в развитие государственной статистики».

Учёный является автором более 50 публикаций, причём это не только научные работы, но и публицистика, художественные произведения. Его документальный роман-коллаж «Перехваченные письма» был номинирован на Букеровскую премию.

Ранее NEWS.ru сообщал, что выдающийся физик-теоретик, академик Российской академии наук РФ Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе РАН.