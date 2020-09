Дети используют оба полушария мозга при восприятии речи

https://static.news.ru/photo/f88d7ff8-f1d7-11ea-9673-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные из Джорджтаунского университета (США) выяснили, что мозг детей при восприятии речи задействует оба своих полушария, в отличие от взрослых, использующих только левую его половину.

К такому выводу эксперты пришли, изучив данные магнитно-резонансной томографии взрослых, подростков в возрасте 12–13 лет и детей в возрасте от четырёх до 11 лет. Каждому из них давали прослушивать различные аудиозаписи, фиксируя при этом реакцию мозга. Оказалось, что даже у малышей левое полушарие мозга активнее реагировало на речь, тогда как правое полушарие участвовало в распознавании самих звуков. При этом, чем младше ребёнок, тем активнее он использует для этого оба полушария. У взрослых людей за распознавание речи отвечала только левая половина.

Выводы учёных ещё раз подтвердили, почему маленькие дети редко теряют речевые функции и быстрее восстанавливаются в результате инсульта или повреждения мозга, сообщает Proceedings of the National Academy of Sciences.

