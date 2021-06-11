Что, если вы — последний человек на Земле

Какие мысли первыми посещают человека, когда он представляет, что остался один на Земле? Вероятно, можно нафантазировать море интересных занятий. Тебе доступен весь мир: не надо работать, ведь больше не существует экономики и платы за услуги; не нужно учиться, или, наоборот, можно изучить всё; появилась возможность отдохнуть так, как хочешь. Но что дальше и как отнесётся к этому твоя психика? В материале NEWS.ru — теория о том, что будет чувствовать последний человек на Земле.

Вседозволенность

Ты, должно быть, скоро сообразишь, что всё земное, о чём мечтал, теперь доступно. После того как убедишься, что ты точно последний человек на Земле, ты захочешь ощутить чувство вседозволенности. Можно объехать весь мир и найти множество интересного в путешествиях. Вот несколько идей:

посмотреть все достопримечательности мира;

«бесконечно» долго купаться в океане;

взять подлодку и рассмотреть подводный мир;

покататься на любой машине — даже самой дорогой;

забраться в дом знаменитости;

смотреть на море и наслаждаться тишиной;

выпить самый редкий дорогой алкоголь или попробовать роскошную еду;

забрать себе домой из музея ценный экспонат;

выпустить всех животных из клеток/ферм;

выбрать себе самую дорогую одежду;

обзавестись последним iPhone с мыслью, что он и правда последний.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Вероятно, будут иметь место и криминальные идеи, ведь человека зачастую тянет к тому, что ему запрещается. Причинить вреда уже никому нельзя, поэтому можно будет грешить без угрызения совести. Фантазии могут быть, например, следующие:

ограбить банк;

приехать в Белый дом или кабинет любого представителя власти (можно посидеть на президентском стуле или вскрыть секретный архив);

угнать автомобиль Бейонсе и Jay-Z, которые недавно купили самую дорогую машину в мире.

Ощутив вседозволенность, последний человек на Земле решит, что это свобода.

Свобода

Знаменитая фраза революционера и мыслителя Михаила Бакунина гласит: «Свобода одного заканчивается там, где начинается свобода другого». С ней можно поспорить, однако физическая свобода, вероятно, так и проявляется. Соответственно, нет людей — нет препятствий. Во-первых, можно покопаться в голове и наконец сделать то, что раньше было запрещено лично тебе. К примеру, можно послушать громко музыку ночью, надеть «запрещённую» одежду или кричать в центре площади. Во-вторых, можно выплеснуть все накопившиеся эмоции: разбить все компьютеры и окна в офисе, где провёл полжизни, плакать несколько часов, выспаться и наесться, отдыхать столько, сколько нужно. Вероятно, пройдя через всё это, ты задумаешься и о внутренней свободе. Она может проявиться в творческих, спортивных или научных амбициях. Тогда можно приступить к чтению книг и просмотру фильмов, на которые не хватало раньше времени, или обучению любимому творческому делу. Здесь мы добрались ещё до одного чувства...

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Удовлетворение

Можно полагать, что стадия продлится недолго. Перед тем как последний человек на Земле доберётся до одиночества, страха и желания покончить собой, какое-то время он поживёт в чувстве спокойствия и удовлетворения. Больше не нужно никому ничего доказывать или быть тем, кем ты не являешься, не нужно заниматься нелюбимым делом. Ты получишь радость творчества, гордость от отлично проведённого времени. Тебе не придётся бояться создать что-то несовершенное, за что будет стыдно, ведь некому давать оценку. Также можно начать вести дневник всех событий, происходящих в твоей жизни в «новом мире», для форм разумной жизни, которые в будущем, возможно, появятся на Земле.

Одиночество

Не с кем поговорить. Тревожное давление в груди, опустошённость. Последний человек на Земле может получить всё, но ему это больше не нужно. От одиночества тебе захочется бежать, но куда? Многие мыслители полагали, что одиночество — это страх остаться наедине с собой. Тогда с этим чувством, скорее всего, можно попробовать побороться.

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Мы обладаем душой, способной общаться с собой; она в состоянии составить себе компанию; у неё есть на что нападать и от чего защищаться, что получать и чем дарить, — писал в своем эссе «Об уединении» французский философ эпохи Возрождения Мишель Монтень.

Но есть и другое отношение к одиночеству — это чувство потерянности и заброшенности. Люди, безусловно, не любят «негативное» одиночество и всеми силами пытаются его избежать. Природа об этом позаботилась: человек — социальное существо и без кооперации не может выжить. Но какая ситуация будет у последнего человека на Земле? Во-первых, ты не сможешь сравнивать себя, а значит у тебя будет отсутствовать как минимум один из вариантов мотивации. Кроме того, когда ты один на Земле, нельзя быть «лучшим» — даже с точки зрения русского языка известно, что это сравнительная степень прилагательного «хороший». Во-вторых, учёные убеждены, что одиночество приводит к внутреннему стрессу. Здесь имеют место и различные психические заболевания, среди которых депрессия, биполярное и тревожное расстройство, шизофрения и другие. Люди, мало взаимодействующие с обществом и близкими, в пожилом возрасте чаще страдают деменцией, уверяют британские исследователи. Тогда что же будет с человеком, который не просто мало общается, а не общается с людьми вообще? Более того, он будет вынужден жить с осознанием того, что это не его выбор.

Страх

Ты понимаешь, что никого больше не будет, и это страшно. Природа будет развиваться, а ты нет. У тебя не получится продолжить род и возродить человечество (хотя можно попытаться). Это значит, что вокруг последнего человека на Земле будет много опасности. Появятся вопросы насчёт реального выживания. Сначала ты найдёшь себе постоянное жилище в наиболее благоприятном климате. Однако позже последний человек на Земле поймёт, что, например, электростанции вышли из строя, высотки начали обваливаться из-за отсутствия ухода, у бензина, как и почти у всех продуктов, закончился срок годности. Конечно, можно будет попытаться своим умом наладить основные процессы жизнедеятельности. Вопрос только в том, позволят ли все эти депрессивные мысли, осознание одиночества и болезненные ощущения от страха и боли бороться за жизнь, у которой теперь гораздо сложнее найти смысл.

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Вероятно, такое состояние приведёт последнего человека на Земле к тяжёлым психическим проблемам. Вряд ли ему удастся прожить долгую жизнь, ведь одинокие даже среди людей редко доживают до 70 лет. Это в очередной раз напоминает людям о том, что человеческая способность испытывать одиночество и страдать раскрывает желание быть с другими людьми и строить с ними значимые, глубокие связи. В современном мире «человек обречён на одиночество», писали философы-экзистенциалисты. Однако в то же время важно помнить: мы все в этом одиночестве вместе.