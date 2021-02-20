Биологи нашли главный фактор долголетия мозга

https://static.news.ru/photo/9bb4b85c-7380-11eb-b290-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Американские биологи обнаружили главный фактор долголетия мозга. Они выяснили, что ген FOXO3 защищает стволовые клетки мозга от старения.

Исследователям известно, что люди, живущие дольше 100 лет, объединены тем, что именно этот ген у них имеет необычную вариацию. Теперь же специалисты из медицинского колледжа Корнельского университета вместе с коллегами из Дьюкского университета описали, как этот ген воздействует на мозг.

В 2018 году было установлено, что мыши, у которых удаляли ген FOXO3, быстро погибали из-за того, что их клетки не могли справиться с окислительными процессами. В итоге мозг животных не справлялся со старением. В ходе нового научного изыскания стало известно, что этот самый ген поддерживает способность мозга к регенерации.

Проблемы с возможностью мозга самовосстанавливаться могут появляться по многим причинам, однако максимальное негативное воздействие на клетки оказывают именно окислительные процессы, когда в организме накапливаются вредные соединения кислорода.

Стволовые клетки производят новые клетки мозга, которые необходимы для обучения и запоминания на протяжении всей жизни. Если стволовые клетки делятся бесконтрольно, они истощаются, — рассказали биологи.

Они пояснили, что именно ген FOXO3 не даёт стволовым клеткам делиться, пока стресс не пройдёт и не установится благоприятная среда для деления. Когда же начинается стресс, то стволовые клетки перестают производить новые нейроны.

На самом деле это очень хорошо, потому что в это время внешняя среда совсем не идеальна для новорождённых нейронов. Если бы новые клетки оказались в таких стрессовых условиях, они были бы убиты, — добавили специалисты.

Результаты исследования помогают объяснить, почему определённые версии гена FOXO3 связаны с долголетием — они помогают людям сохранить хороший запас стволовых клеток мозга. Тем не менее авторы работы предупреждают, что ещё слишком рано говорить о возможности создания новых методов омоложения и лечения заболеваний мозга. Дело в том, что избыточное количество этого гена может быть очень вредным для организма. Впрочем, чем именно, учёным только предстоит выяснить, передаёт Nature Communications.

Ранее NEWS.ru писал, что врач и эксперт в области регенеративной медицины Амир Кхан рассказал о шести правилах питания, которые способствуют долголетию. По словам эксперта, в первую очередь следует обратить внимание на качество употребляемых в пищу рыбы и мяса. Выбирать необходимо продукцию фермерских хозяйств, потому что в неё не добавляют консерванты и другие вредные компоненты.