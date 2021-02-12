Врач назвал шесть правил питания, продлевающих жизнь

https://static.news.ru/photo/f5aa005e-6d42-11eb-9ba4-96000091f725_660.jpg Фото: Pexels

Врач и эксперт в области регенеративной медицины Амир Кхан рассказал о шести правилах питания, которые способствуют долголетию.

По словам эксперта, в первую очередь следует обратить внимание на качество употребляемых в пищу рыбы и мяса. Выбирать необходимо продукцию фермерских хозяйств, потому что в неё не добавляют консерванты и другие вредные компоненты.

Кроме того, нужно максимально снизить потребление продуктов с высоким гликемическим индексом и заменить их на сложные углеводы, содержащиеся в некоторых крупах, овощах и фруктах. Также необходимо включить в рацион магний и кальций.

Кальций может защитить от рака, диабета и сердечных заболеваний, а также снизить кровяное давление. Магний нужен для усвоения кальция, поэтому продукты, богатые и тем, и другим, крайне важны, — цитирует Кхана Express.

Он предупредил, что при приготовлении пищи нужно аккуратно подходить к выбору специй. В целом эти добавки благотворно влияют на здоровье, однако специалист призвал не злоупотреблять солью.

Ранее кардиолог Юрий Конев заявил, что малоподвижный образ жизни, неправильное питание и нарушенный режим труда и отдыха могут спровоцировать инфаркт даже в молодом возрасте. Ночью вырабатывается «плохой холестерин», который становится причиной атеросклероза.

Для здоровья сердца полезна жизнь у моря и средиземноморская диета. Жители юга Франции употребляют в пищу много зелени, растительного масла и красного вина. У жителей севера в рационе преобладают жирные продукты. В итоге между жителями этих регионов наблюдается серьёзная разница в смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. По его словам, следует употреблять в пищу овощи, фрукты и зелень, писал NEWS.ru.