Биолог предупредила о риске передачи COVID на Олимпиаде через туалет

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Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова в беседе с Lenta.ru оценила риски распространения коронавируса на Олимпиаде в Токио. Специалист напомнила, что существует возможность передачи патогена через туалет.

Биолог предположила, что эффективность постоянного тестирования участников Игр будет неидеальной из-за того, что пробы будут браться только в носоглотке.

Сейчас никто не говорит о том, чтобы тестировать в желудочно-кишечном тракте, как в Китае, где делали анальное тестирование. <...> На самом деле среди молодых людей очень много тех, кто длительно носит вирус в ЖКТ, и есть вероятность заражения других через туалет, — отметила Баранова.

Опасения японских врачей о возникновении особого «олимпийского» штамма SARS-CoV-2 биолог не разделила. Она напомнила, что мутации вируса постоянно взаимодействуют.

Вот летают, например, в Калифорнию люди из разных стран: из Индии, Бразилии, Мексики. Зачем тут Олимпиада-то? Приехали одни, другие, обменялась вариантами вируса. Я бы не стала этому особенное значение придавать, — подчеркнула специалист.

По мнению Барановой, новая вариация коронавируса может возникнуть в Японии и без Олимпиады, развившись «у локальных пациентов».

Ранее официальный партнёр Олимпиады в Токио газета Asahi Shimbun призвала отменить Игры. В заявлении, опубликованном от имени редакции газеты, говорится, что распространение коронавируса всё ещё не остановлено и продление режима ЧС в японской столице и других регионах неизбежно.