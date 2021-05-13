Биолог объяснила рост заболеваемости в странах при 100% вакцинации

Если люди будут привиты более слабыми вакцинами, чем «Спутник V», Pfizer и Moderna, рост заболеваемости COVID-19 может вновь начать расти, даже после 100% вакцинации населения. Об этом в интервью РИА Новости заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.
Биолог
Дело в том, что там была вакцинация не слишком эффективной китайской вакциной и AstraZeneca. Эти вакцины дают в среднем субоптимальный иммунный ответ (то есть защита около 70%), и вот результат, — отметила Баранова.
В России может произойти похожая ситуация, если большинство населения привьётся не слишком эффективной вакциной. Профессор посоветовала жителям РФ использовать вакцину «Спутник V», а в условиях Европы и США отдавать предпочтение Pfizer или Moderna.
Другие варианты следует оставить лишь на крайний случай, если не окажется доступа к перечисленным препаратам.
Но в реальности, конечно, всё происходит не так — всё решают цена и логистика, а они в каждой стране свои. По календарю доступности противокоронавирусных прививок, такие страны как Пакистан и Афганистан сейчас стоят в очереди на 2023 год, — резюмировала Баранова.
Ранее Анча Баранова рассказала, что у переболевших COVID-19 средняя продолжительность жизни сокращается на 1,5–2 года.