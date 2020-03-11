https://static.news.ru/photo/f5925be2-63df-11ea-9048-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Британские исследователи из Эксетерского университета выяснили, что шум кораблей может послужить причиной сокращения численности крабов, живущих у берега.

В ходе опытов учёные выяснили, что ракообразные, меняющие цвет в соответствии с окружающей обстановкой, начинают путаться при выборе маскировки из-за частого воздействия корабельного шума. Они меняют окраску вдвое быстрее крабов, избавленных от шума, но при этом выбранная ими маскировка не соответствуют окружающему фону, сообщается на сайте Phys.org.

Исследование также показало, что крабы, постоянно подвергаемые шумам кораблей, либо перестают реагировать на опасность, либо реагируют медленнее, чем обычно.

Размер и сила взрослых береговых крабов повышают их шансы на выживание. Но молодым крабам сложно защищаться от многочисленных хищников, включая рыб и птиц, поэтому снижение их маскировочной способности и реакции может привести к сокращению численности, — отмечается в докладе исследователей.

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