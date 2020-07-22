Банкет в честь вручения Нобелевской премии отменён из-за коронавируса

Банкет по случаю вручения Нобелевской премии, который был запланирован на декабрь 2020 года, отменён из-за пандемии коронавируса.
Об этом
Существуют две проблемы. Нельзя собирать вместе так много людей. И нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию, — сказал Хейкенстен.
Он отметил, что церемония вручения наград состоится традиционно 10 декабря. В каком формате она пройдёт, пока неизвестно.
Ранее NEWS.ru писал о том, что присутствие российской подводной лодки «Орёл» в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. Об этом заявила директор отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.
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