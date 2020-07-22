Банкет в честь вручения Нобелевской премии отменён из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/2c30bfe6-cb7c-11ea-b773-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Банкет по случаю вручения Нобелевской премии, который был запланирован на декабрь 2020 года, отменён из-за пандемии коронавируса.

Об этом сообщает издание Dagens Nyheter, ссылаясь на главу фонда Нобеля Ларса Хейкенстена. По его словам, сейчас существуют две причины для отмены банкета.

Существуют две проблемы. Нельзя собирать вместе так много людей. И нет уверенности, что можно будет приехать в Швецию, — сказал Хейкенстен.

Он отметил, что церемония вручения наград состоится традиционно 10 декабря. В каком формате она пройдёт, пока неизвестно.

Ранее NEWS.ru писал о том, что присутствие российской подводной лодки «Орёл» в Балтийском море угрожает безопасности Швеции. Об этом заявила директор отмеченной в 2017 году Нобелевской премией Международной компании по запрещению ядерного оружия (ICAN) Беатрис Фин.