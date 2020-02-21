Экзопланету, орбитальный период на которой длится всего 18 часов, обнаружили учёные.
Как
Отмечается, что новую планету обнаружили в рамках проекта «Транзитное исследование следующего поколения» (NGTS — Next-Generation Transit Survey) с использованием транзитного метода. В рамках проекта астрономы наблюдают за звёздами и если обнаруживают периодическое падение яркости, то понимают, что перед ними прошла планета.
NGTS состоит из двенадцати телескопов. Она развёрнута на базе Паранальской обсерватории в пустыне Атакама в Чили.
В сентябре астрономы обнаружили воду в атмосфере пригодной для жизни экзопланеты К2-18b. Планета в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. Она находится в зоне обитаемости своей звезды K2-18 в созвездии Льва. На планете есть вода в жидкой форме, а температура, по мнению экспертов, схожа с земной, писал NEWS.ru.
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