https://static.news.ru/photo/1fc61ed0-54bd-11ea-89ee-fa163e074e61_660.jpg Паранальская обсерватория Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Экзопланету, орбитальный период на которой длится всего 18 часов, обнаружили учёные.

Как сообщил журнал Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, экзопланета NGTS-10b проходит по орбите вокруг своего светила всего за 18 часов — ровно столько там длится год. Сама звезда находится на расстоянии около тысячи световых лет от Солнечной системы.

Отмечается, что новую планету обнаружили в рамках проекта «Транзитное исследование следующего поколения» (NGTS — Next-Generation Transit Survey) с использованием транзитного метода. В рамках проекта астрономы наблюдают за звёздами и если обнаруживают периодическое падение яркости, то понимают, что перед ними прошла планета.

NGTS состоит из двенадцати телескопов. Она развёрнута на базе Паранальской обсерватории в пустыне Атакама в Чили.

В сентябре астрономы обнаружили воду в атмосфере пригодной для жизни экзопланеты К2-18b. Планета в восемь раз тяжелее и в два раза больше Земли. Она находится в зоне обитаемости своей звезды K2-18 в созвездии Льва. На планете есть вода в жидкой форме, а температура, по мнению экспертов, схожа с земной, писал NEWS.ru.