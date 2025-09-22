Астрономическая осень пришла на территорию РФ Астрономическая осень началась в России и других странах Северного полушария

С Северном полушарии 22 сентября начнется астрономический осенний сезон, сообщили ТАСС в пресс-службе Московского планетария. День осеннего равноденствия, когда продолжительность дня и ночи сравнивается, наступит в 21:19 по московскому времени.

После перехода Солнца в Южное полушарие небесной сферы ночь в Северном полушарии Земли становится длиннее дня, наступает астрономическая осень. В Южном полушарии Земли ночи становятся короче, там наступает астрономическая весна, — указано в сообщении.

В день равноденствия Солнце восходит точно на востоке и заходит точно на западе, а продолжительность дня и ночи одинакова по всей Земле. К концу сентября полуденная высота Солнца на широте Москвы уменьшится на 11 градусов и составит 31 градус. Продолжительность светового дня сократится на 2 часа 13 минут и достигнет 11 часов 38 минут.

Ранее сообщалось, что в Москве 22 сентября может установиться новый температурный рекорд. Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд обратил внимание, что значения температуры превысят климатическую норму на восемь или даже девять градусов по Цельсию. Причиной аномального тепла стал перенос воздушных масс со Средиземного моря и северных территорий Африканского континента.